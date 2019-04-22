  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:34 م
بحث متقدم
أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

ترامب

«ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

آخر الأخبار

مذيعة التليفزيون الرسمي
مذيعة التليفزيون الرسمي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

#

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

#

«ترامب» يوقع قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

#

سيارة تضع صور "حافظ الأسد".. وتخالف قواعد المرور

سوريا

مشهد اباحى

التليفزيون الرسمي

قدم التلفزيون السوري، الإثنين، اعتذارًا عن مشهد فتاة عارية الصدر ظهرت في مسلسل للأطفال، بعد أن نجا من مقص الرقيب.

ونشرت الفضائية السورية على موقعها في فيسبوك بيانًا رسميًا أقرت فيه بالخطأ الذي وقع، أمس الأحد، خلال عرض المسلسل الكرتوني الشهير ساسوكي.

وقالت الفضائية السورية، في بيان لها نشرته صحف محلية، :إنه وبعد مراجعة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي، تأكدت القناة أن الخطأ قد حصل فعلًا.

وأضاف البيان، :لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به.

وأكدت إدارة الفضائية السورية (التلفزيون الرسمي)، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين، والعاملين في قسم رقابة البرامج لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لن تبحث عن أعذار ومبررات، فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الفادح وإن كان غير مقصود.

وكان التلفزيون السوري قد عرض، الأحد، إحدى حلقات مسلسل ساسوكي، لتظهر خلال عرض الحلقة فتاة بالغة عارية الصدر، الأمر الذي يعد سابقة في التلفزيون.

ونقلت تقارير عن مصادر إعلامية سورية، قولها إن مسؤولي الرقابة لم يخطر في بالهم وجود مشهد من هذا النوع في مسلسل تلفزيوني موجه للأطفال، فتم التساهل مع الأمر ما أدى إلى وقوع الخطأ الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، وأعادت نشر الصورة، موضع الجدل، مئات المرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تبادل معتقلين بين المعارضة والنظام السوري
» الأمم المتحدة: حكومة الوفاق هي المعترف بها في ليبيا
» 35 ألف نازح و200 قتيل جراء معارك طرابلس
» النيابة الجزائرية تبدأ التحقيق مع أغنى رجل في البلاد بتهم فساد
» بالتفاصيل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في وسط البلد
» السودان.. عقوبات بالسجن والغرامة لبيع الوقود بطرق غير رسمية
» إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد
» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان