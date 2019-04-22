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زلزال

مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين

مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين

عرب وعالم

زلزال
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب، الاثنين، شمالي الفلبين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع في مدينة "غوتاد" شمال العاصمة الفلبينية مانيلا بنحو 100 كيلومتر، وبقوة 6.1 درجات.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا.

وعلى صعيد متصل، قالت قناة "سي ان ان فلبيين (CNN Philippines )"، إن الزلزال أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل.

كما تسبب الزلزال بذعر بين سكان العاصمة، وإخلاء بعض الفنادق والمراكز التجارية، وإيقاف رحلات المترو .

وفي وقت سابق الإثنين كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت أن الزلزال كان بقوة 6.4 درجات.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل كبير.

وتسبب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب الفلبين في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2013 في مصرع 144 شخصا.


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