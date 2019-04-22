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البيئة: إنشاء 3 آلاف وحدة "بيوجاز" في الريف

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أعلنت وزير البيئة ياسمين فؤاد، أن وزارتها تعمل على دعم "منظومة المخلفات الصلبة على مستوى الريف من خلال إنشاء وحدات البيوجاز لاستخدام روث الحيوان في إنتاج الغاز وتوفير قروض ميسرة للشباب، وأن المستهدف الوصول إلى إنشاء 3 آلاف وحدة".

ودعت في كلمة ضمن فعاليات "الملتقى الثامن للمسئولية المجتمعية في مصر"، ، إلى تفعيل "المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفعيل دوره في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، خاصة أنها تمثل له أيضا فرصا استثمارية حقيقية".

وأشارت إلى ضرورة "رفع الوعي البيئي في المحيط الخاص بالشركات والمؤسسات بما يضمن للمجتمعات المحيطة المشاركة في عمليات الاستدامة، إضافة إلى ضرورة مواءمة المبادرات الصغيرة مع طاقات شركات القطاع الخاص بما يحقق المساندة لتلك المبادرات وتضافر جهودها".

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