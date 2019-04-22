» مريض يحاول الانتحار بوضع رأسه على شريط السكة الحديد بقنا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أنقذت القوة الأمنية المكلفة بتأمين كمين مصنع سكر دشنا بقنا، اليوم الإثنين، موظفا من الموت المحقق بعد أن قام بوضع رأسه على شريط القطار للتخلص من حياته بسبب مرضه المزمن.

تلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطاراً من القوة المكلفة بتأمين وحراسة كمين مصنع السكر بمدخل مدينة دشنا، باحتجاز مواطن بقسم الشرطة تسلل ناحية شريط القطار خلف الكمين، وشوهد هو يضع رأسه على شريط القطار للانتحار والتخلص من حياته.

بالتحريات تبين أنه موظف بمستشفى دشنا المركزي، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وبتفتيشه عثر معه على حافظة بها نقود تقدر بنحو ألف وخمسمائة وعشرة جنيهات، وكان يحمل أدوية علاج مرض الفشل الكلوي، ومعلق بزراعه "كلونة" طبية، ويبدوا أنه كان في مرحلة متأخرة من المرض، ويئس من العلاج وتعاطي جرعات الغسيل الكلوي، ورفض في البداية محاولات إنقاذه.

وتم تسليمه لمركز الشرطة، حتى يتسلمه أحد أقربائه، لكي لا يقوم بإيذاء نفسه مجددًا، وتحرر محضر عن الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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