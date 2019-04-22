» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»

أصدرت وزارة الداخلية في الرياض اليوم الاثنين بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مهرب كمية من مادة الهيروين في محافظة جدة.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الأمن اعتقلت المدعو "صدام حسين محمد أنار" باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، مشيرة إلى أنه وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحُكم بقتله تعزيرا.

وتابعت بالقول إن الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكدت أنه تم تنفيذ حُكم القتل في الجاني يوم الاثنين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأعلنت الداخلية في ختام بيانها أنها تؤكد للعموم حرص المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات بمرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله، محذرة كل من يقدم على ذلك بالعقاب الشرعي.