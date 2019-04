بالفيديو.. أول إعلان لبرنامج «باسم يوسف» في رمضان

View this post on Instagram

This new show will be in both Arabic and in English . More people need to know about plant based diet even if they didn’t follow it completely . It’s about our health and your well being . Follow all our accounts and subscribe to our new YouTube channel . ناس كتير بتسألني عن ازاي يبتدوا و ناس عندها مفاهيم خاطئة كتير . البرنامج حيكون بالعربي و الانجليزي و حيبتدي في رمضان . تابع و أعرف عشان صحتك .و صحة اللي حواليك. Facebook: https://www.facebook.com/PlantBtv/ Instagram: https://www.instagram.com/plantb.tv/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCdMDRF0nOINpD2OkSpD0lA?view_as=subscriber Twitter: https://twitter.com/PlantBtv