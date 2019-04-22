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بالفيديو.. أول إعلان لبرنامج «باسم يوسف» في رمضان

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باسم يوسف
باسم يوسف

خالد الشرقاوي - متابعات

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بعد سنوات من الغياب.. «باسم يوسف» يعود في رمضان

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نشر مقدم البرامج الساخر، باسم يوسف، اليوم الإثنين، أول إعلان لبرنامجه التلفزيوني المعروض خلال شهر رمضان، والذي يعود به إلى التقديم التلفزيوني بعد غياب دام 5 سنوات.

يظهر الإعلان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبرنامج باسم يوسف الجديد "Plant B "، رسوما متحركة ليوسف، وقتما كان جراحا، قبل امتهانه التقديم التلفزيوني، ولكنه يظهر مرتعدا قبل إجرائه عملية جراحية.

وكتب مع إعلان البرنامج بسؤال للمشاهدين: "باسم يوسف بدأ يبقى تمام من 5 سنين، تفتكروا عمل ايه".

?وكان باسم يوسف شرح عبر صفحة "Plant Based Diet Egypt " إنه يعود في رمضان المقبل من خلال برنامج "Plant B "، عبر موقع "يوتيوب"، من أجل شرح النظام الغذائي الذي تم إنشاء "الجروب" من أجله.

وأضاف باسم يوسف "أنا كان عندي حلم كبير إنى أعمل فيديوهات لشرح النظام ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وأخيرا بعد أكتر من 5 سنين قدرنا نعمل حاجة صغيرة بس حتكون مفيدة جدا لأكبر عدد من الناس اللي بتسأل علي النظام للناس اللي بتعاني من شرح الموضوع للناس اللي حواليهم. البرنامج حينزل في رمضان على يوتيوب".

وأشار باسم يوسف إلى أنه خلال الفترة الحالية وحتى بداية شهر رمضان سيقوم بنشر "بوستات و بروموهات عشان نشجع الناس".

وطالب باسم يوسف أعضاء الجروب أن يقوموا بالمشاركة إخبار الآخرين حتى "تعم الفائدة على أكبر قدر من الناس".

كما نشرت قناة "يوتيوب" التي أشار إليها باسم في منشوره، فيديو "Coming soon ".

يذكر أن باسم يوسف نال شهرته من تقديم برنامجه الساخر "البرنامج"، عبر فضائيتي "سي بي سي" و"إم بي سي مصر"، ولكنه في عام 2014 أعلن عن وقف عرضه.

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This new show will be in both Arabic and in English . More people need to know about plant based diet even if they didn’t follow it completely . It’s about our health and your well being . Follow all our accounts and subscribe to our new YouTube channel . ناس كتير بتسألني عن ازاي يبتدوا و ناس عندها مفاهيم خاطئة كتير . البرنامج حيكون بالعربي و الانجليزي و حيبتدي في رمضان . تابع و أعرف عشان صحتك .و صحة اللي حواليك. Facebook: https://www.facebook.com/PlantBtv/ Instagram: https://www.instagram.com/plantb.tv/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCdMDRF0nOINpD2OkSpD0lA?view_as=subscriber Twitter: https://twitter.com/PlantBtv

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