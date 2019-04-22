حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر

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نفت مصادر موثوقة صحة ما تداولته الأنباء حول غلق السفارة الليبية في مصر ووقوع شجار بين الموظفين الداعمين لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وداعمي حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، وفق موقع "RT ".

وأشارت المصادر إلى أن السفارة تعمل بشكل طبيعي، وأن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أنباء حول إغلاق مجموعة من الموظفين العاملين بالسفارة الليبية في القاهرة صباح الاثنين، أبواب السفارة، ومنعوا موظفين ودبلوماسيين من الدخول إليها.


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