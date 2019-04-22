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صورة سيلفي مع غوريلا تشعل «فيسبوك»

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صورة سيلفي مع غوريلا تشعل «فيسبوك»
صورة سيلفي مع غوريلا تشعل «فيسبوك»

خالد الشرقاوي - متابعات

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تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور سيلفي التقطها حارس في حديقة فيرونغا الوطنية في الكونغو.

وبحسب موقع "الإندبندينت"، التقط حارس منتزه فيرونغا الوطني في الكونغو هذه الصورة مع اثنين من حيوانات الغوريلا المهددة بالانقراض أثناء تأديته لعمله.

وكتب الحارس تحت الصورة التي نشرها على "فيسبوك": يوم آخر في المكتب.

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وتناقلها رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكثافة.

ويضم منتزه فيرونغا، 600 حارس من الرجال والنساء المحليين، وهم يخضعون لتدريبات مكثفة، ويخاطرون بحياتهم يوميا لحماية الحياة البرية الاستثنائية للحديقة، بما في ذلك الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض في العالم.


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