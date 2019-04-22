سعفان يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية

22 أبريل 2019 - 05:22 م



تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية للاطمئنان عليها، في اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء.

وأشار "سعفان" إلى أن إقبال المواطنين بكثافة على اللجان للإدلاء بأصواتهم على عملية الاستفتاء يؤكد الوعي الكافي للمواطن المصري، ودعمه لمصر، مضيفًا أن العامل المصري هو السند والساعد الأيمن الداعم للدولة المصرية.

وقال الوزير: إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع غرف العمليات الفرعية بمديريات القوي العاملة بالمحافظات برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يوجهها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات ، فضلا عن التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والنقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء في اليوم الثالث لتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع علي التعديلات الدستورية.

