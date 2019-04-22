صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري

22 أبريل 2019 - 05:21 م

تعرض محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، لإصابة بكدمة قوية خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واضطر وحيد لمغادرة مران الأهلي برفقة خالد محمود طبيب الفريق للخضوع إلى الفحص الطبي، بعد تعرضه للكدمة القوية بعد تدخل من زميله ياسر إبراهيم.

كما قام مارتن لاسارتي المددير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخصيص فقرة للتسليم والتسلم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقسم لاسارتي لاعبيه إلى 3 مجموعات ضد مجموعة واحدة، وحرص خلالها على ضرورة التركيز على التسليم الصحيح ونقل الكرة بشكل جيد.

كما قام لاسارتي بتحفيز لاعبيه استعدادا لمباراة المصري، وطالبهم بتحقيق الفوز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.