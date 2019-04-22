بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات لاحتجاجات وأعمال شغب في دولة قطر، قالوا إنها لعمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر.

وأشار النشطاء إلى أن أعمال الشغب التي سيطرت على شوارع قطر، جاءت بسبب تأخير رواتب العمال وغياب الرعاية الصحية، وأضرب العمال عن العمل ومارسوا أعمال تخريب في مقرات الشركات والأتوبيسات.

وتداول المغردون، صورًا ومقاطع فيديو للأحداث التي تظهر تهشم واجهات المباني وتحطيم السيارات في موقع العمل.







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