  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:14 م
بحث متقدم
مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

مران الاهلى

صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

السفارة الليبية في مصر

حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

زلزال

مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين

حبس 3 عاطلين لقتلهم صاحب جراج بشبرا الخيمة

قضايا وحوادث

حبس
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

عاملان يقتلان صاحب جراج بالأسلحة البيضاء بشبرا

#

انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بشبرا

#

مخبز بلدي يوزع ألف رغيف مجانًا بشبرا الخيمة

#

مصرع سيدة صدمتها سيارة بموقف شبرا

المصريون

الاهلى

الإصابة،

محمود وحيد

قرر زياد الباسل وكيل نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بإشراف أحمد البلتاجي رئيس النيابة حبس شقيقين ونجل عمهما 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل صاحب جراج طعنا بالأسلحة البيضاء أخذًا بالثأر.

وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة تلقى بلاغا بوفاة "م.ط" 58 سنة صاحب جراج سيارات في مسطرد دائرة القسم حيث قام 3 أشخاص بقتله بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "ك .ا"30 سنة عاطل وشقيقه "م.ا" 28 سنة عاطل ونجل عمهم "ه.ح" 34 سنة عاطل.

وتمكنت قوة أمنية من القسم بقيادة النقيب محمد هاني معاون المباحث، بالتنسيق مع وأمن سوهاج من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بارتكاب الواقعة و بالتخلص من الأسلحة البيضاء المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف الكائنة بدائرة القسم أثناء هروبهما.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجنى عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة فقرروا أخذ الثأر من والده فتربصوا به داخل الجراج وقاموا بطعنه بالمطاوي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» مريض يحاول الانتحار بوضع رأسه على شريط السكة الحديد بقنا
» اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي
» الوطنية للانتخابات: ضبط شخص حاول سرقة بطاقة الاقتراع
» المقاولون العرب يجدد عقد «النحاس»
» مقتل مدني بقصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» ظهير باريس سان جيرمان يحطم رقم مهاجم منتخب مصر
» زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الفلبين
» 22 ألف يتقدون لملف المتطوعين في «كان 2019»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان