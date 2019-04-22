حبس 3 عاطلين لقتلهم صاحب جراج بشبرا الخيمة

قرر زياد الباسل وكيل نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بإشراف أحمد البلتاجي رئيس النيابة حبس شقيقين ونجل عمهما 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل صاحب جراج طعنا بالأسلحة البيضاء أخذًا بالثأر.

وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة تلقى بلاغا بوفاة "م.ط" 58 سنة صاحب جراج سيارات في مسطرد دائرة القسم حيث قام 3 أشخاص بقتله بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "ك .ا"30 سنة عاطل وشقيقه "م.ا" 28 سنة عاطل ونجل عمهم "ه.ح" 34 سنة عاطل.

وتمكنت قوة أمنية من القسم بقيادة النقيب محمد هاني معاون المباحث، بالتنسيق مع وأمن سوهاج من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بارتكاب الواقعة و بالتخلص من الأسلحة البيضاء المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف الكائنة بدائرة القسم أثناء هروبهما.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بينهم لسابقة قيام نجل المجنى عليه "مقيد الحرية" بإطلاق أعيرة نارية تجاه والد الشقيقين خلال مشاجرة بينهما فأودى بحياته وضبطه وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة فقرروا أخذ الثأر من والده فتربصوا به داخل الجراج وقاموا بطعنه بالمطاوي.