» المقاولون العرب يجدد عقد «النحاس»

22 أبريل 2019 - 05:11 م

جدد مسئولو المقاولون العرب عقد عماد النحاس، المدير الفني للفريق، بعد مساهمته في ارتفاع مستوى ذئاب الجبل هذا الموسم وتحسين وضع الفريق بمسابقة الدوري.

ووقعّ عماد النحاس على عقود تجديد التعاقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر مساء اليوم الإثنين بمقر النادي، ليتأكد بقاءه في قيادة الفريق للموسم المقبل.

وكان عماد النحاس قد تولى تدريب المقاولون العرب في نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث نجح في اقتلاع الفريق من منطقة الهبوط للدرجة الثانية والارتقاء به إلى المراكز المتقدمة.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 43 نقطة حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء آخر.

وتعد تجربة المقاولون العرب هي السادسة في مسيرة عماد النحاس التدريبية، بعدما سبق له وأن درّب فرق المريخ السوداني وأسوان والشرقية والرجاء وطنطا.