  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:16 م
بحث متقدم
مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

مران الاهلى

صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

السفارة الليبية في مصر

حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

زلزال

مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين

ظهير باريس سان جيرمان يحطم رقم مهاجم منتخب مصر

الرياضة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«يويفا» يفتح تحقيقًا مع البرازيلي «نيمار»

#

الكاميرات ترصد لحظات حميمية بين «نيمار» وفتاة حسناء

#

سرقة منزل لاعب كرة قدم شهير

#

«مبابي» يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الفرنسي

حطم داني ألفيس، الظهير اليمن لفريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، رقمًا قياسيًا استمر لسنوات طويلة في جعبة حسام حسن نجم منتخب مصر السابق.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن النجم البرازيلي (36 عاما)، الذي انضم إلى النادي الفرنسي في عام 2017، بات أمس الأحد، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم بعدما بلغ رصيده 42 لقبا، متقدما على حسام حسن الأيقونة المصرية، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده رفقة الأهلي والزمالك كما حقق بطولات أخرى ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني أندرياس إنييستا فاز بـ37 لقبا، بالتساوي مع البرازيلي ماكسويل، وكذلك المصري إبراهيم حسن.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على مسيرة داني ألفيس والألقاب التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي محققا معه 3 ألقاب، قبل أن ينتقل لـ إشبيلية الإسباني ويفوز معه بـ5 ألقاب أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» مريض يحاول الانتحار بوضع رأسه على شريط السكة الحديد بقنا
» اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي
» الوطنية للانتخابات: ضبط شخص حاول سرقة بطاقة الاقتراع
» المقاولون العرب يجدد عقد «النحاس»
» مقتل مدني بقصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» ظهير باريس سان جيرمان يحطم رقم مهاجم منتخب مصر
» زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الفلبين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان