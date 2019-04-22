» ظهير باريس سان جيرمان يحطم رقم مهاجم منتخب مصر

22 أبريل 2019 - 05:02 م

حطم داني ألفيس، الظهير اليمن لفريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، رقمًا قياسيًا استمر لسنوات طويلة في جعبة حسام حسن نجم منتخب مصر السابق.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن النجم البرازيلي (36 عاما)، الذي انضم إلى النادي الفرنسي في عام 2017، بات أمس الأحد، اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم بعدما بلغ رصيده 42 لقبا، متقدما على حسام حسن الأيقونة المصرية، والذي سيطر على مسابقات الدوري والكأس في بلاده رفقة الأهلي والزمالك كما حقق بطولات أخرى ليبلغ رصيده الإجمالي 41 لقبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسباني أندرياس إنييستا فاز بـ37 لقبا، بالتساوي مع البرازيلي ماكسويل، وكذلك المصري إبراهيم حسن.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على مسيرة داني ألفيس والألقاب التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه بدأ مسيرته في فريق باهيا البرازيلي محققا معه 3 ألقاب، قبل أن ينتقل لـ إشبيلية الإسباني ويفوز معه بـ5 ألقاب أخرى.