بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

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سمية إبراهيم الناصر
سمية إبراهيم الناصر

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تسببت المدربة السعودية الشهيرة في مجال الإبداع والحاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن «سمية إبراهيم الناصر»، في صدمة بالمجتمع السعودي، عقب تصريحات تليفزيونية أثارت جدلًا واسعًا بين النشطاء والمواطنين السعوديين، إذ أكدت أنها تخطط لأن تنجب ولكن من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ ”الأم البديلة“ وهو أن تحمل امرأة مكان أخرى وذلك بوضع ”البويضة“، في جسد امرأة أخرى تُكمل المهمة بالحمل والإتيان بالطفل.

وأضافت «الناصر» المقيمة في أمريكا، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج ”The Plane “، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على قناة atv ، أن لديها الخطة لفعل ذلك، حيث تحتفظ ببويضاتها لفعل ذلك في المستقبل.

وردًا على ما قاله صالح الراشد، بأن هذا اختلاط انساب، قالت إن هذه المرأة التي ستحمل بدلًا عنها مثل الفرن، تؤدي مهمة أو بمعنى أشمل تطبخ مقابل حصولها على أموال.

وأكدت سمية الناصر، أنها ستكون ”الأم“، وليست المرأة التي حملت لأنها أخذت مقابل تعبها مالًا.

وأشارت إلى أنها لم يقع اختيارها على امرأة من بلد بعينها، كونها لا تفكر في هذه النقطة، ولكنها ستختار لها مواصفات معينة فلابد أن تأكل وتشرب جيدًا، مؤكدًة أنها لايهمها ثقافتها، وأهم شيء الغذاء.

واتهمها صالح الراشد، بـ“الأنانية“، وأنها بأموالها تشتري امرأة تحمل وتنجب مثل كيم كارداشيان، فقالت ”الناصر“، كيف تسويني أنانية هذه المرأة ستأخذ أموالًا، ولا أعرف أن كيم، فعلت ذلك.


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