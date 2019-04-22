بالفيديو.. حقيقة تسريب حلقة برنامج «رامز جلال» مع «سما المصري»

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سما المصري
سما المصري - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم نسبه إلى برنامج مقالب رامز جلال الشهير في شهر رمضان، والذي ظهرت فيه الفنان الاستعراضية، سما المصري.

ونشرت مجلة "لها" ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل، حول تسريب أحدث مقالب رامز جلال وسما المصري، مشيرة إلى أن الكثير وقعوا في ذلك المقلب المروج في حد ذاته حول تسريب حلقات رامز جلال.

وأشارت المجلة إلى أن المقطع المسرب، ليس إلا تجميع لمقاطع صغيرة من مقالب سابقة تعرضت لها سما المصري، وتم تركيب صور وصوت لرامز جلال، للإيحاء بأنه مقلب جديد مسرب.

ويظهر في المقلب "المفبرك"، عبارة عن مقلب يحبس فيه الضيف داخل تابوت وظهر صوت سما المصري في الفيديو وهي تسب وتشتم القائمين على البرنامج بألفاظ نابية.

ولكن رامز جلال وقناة "إم بي سي" حسموا الجدل، بعدما كشفوا عن تفاصيل برنامج رامز جلال، والذي سيحمل اسم "رامز في الشلال".

ونشر رامز جلال البوستر الرسمي للبرنامج الذي تقوم فكرته على إيهام ضيف الحلقة ضحية المقلب بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بأندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجئ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا، ويحاول أن يمسك بأي شيء حوله، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة.

الغوريلا في الحقيقة هي رامز جلال الذي يتنكر في ذلك الشكل بمساعدة خبراء متخصصين، ثم يكشف رامز في النهاية حقيقة الأمر.

ووفقا لموقع "في الفن"، من أهم ضيوف رامز جلال الموسم الجاري، لويس فونسي مطرب أغنية "ديسباسيتو"، ومصطفى خاطر، وأحمد شوبير، ومحمد أنور، ورانيا يوسف، وحسين الشحات لاعب الأهلي.

كما وقع في فخ رامز جلال أيضا، شيرين رضا، وعلي ربيع، وحلا شيحة، ومدحت شلبي، وشيماء سيف، وشهيرة، ودنيا سمير غانم.

يذكر أن هذا البرنامج، سيكون التاسع لرامز جلال على التوالي.


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