145 مليون جنيه لتطوير محطة مصر بالإسكندرية

22 أبريل 2019 - 04:49 م



أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال جولته بمحطة مصر بالإسكندرية على أنه من المقرر الإنتهاء من أعمال تطوير المحطة بنهاية شهر ابريل من العام المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 145 مليون جنيه.



وأضاف أنه تم الانتهاء من 77% من مشروع تطوير المحطة، و تشمل تطوير مبنى المحطة بالكامل وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والاشارات وإنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية وتطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري للحفاظ على المظهر الأثري لها.



وعقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي قطاع النقل البحري ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات النقل البحري ومخططات تطوير الموانئ.



