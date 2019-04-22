  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:16 م
بحث متقدم
مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

مران الاهلى

صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

السفارة الليبية في مصر

حقيقة إغلاق السفارة الليبية في مصر

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

زلزال

مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين

145 مليون جنيه لتطوير محطة مصر بالإسكندرية

قبلي وبحري

وزير النقل
وزيرالنقل

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الكهرباء" توقع عقودًا قيمتها 655 مليون جنيه لتحديث الشبكات

#

أديب: "جمعنا 5 ملايين جنيه تبرعات لضحايا قطار رمسيس"

#

هذه حجم الخسائر المبدئية لحادث محطة مصر

#

"كهروميكا" تبرم عقوداً بـ145 مليون جنيه لخطوط هوائية كهربائية


أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال جولته بمحطة مصر بالإسكندرية  على أنه من المقرر الإنتهاء من أعمال تطوير المحطة بنهاية شهر ابريل من العام المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 145 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 77% من مشروع تطوير المحطة، و تشمل تطوير مبنى المحطة بالكامل وتطوير الأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والاشارات وإنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية وتطوير الواجهات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضري للحفاظ على المظهر الأثري لها.

وعقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي قطاع النقل البحري ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات النقل البحري ومخططات تطوير الموانئ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
» مريض يحاول الانتحار بوضع رأسه على شريط السكة الحديد بقنا
» اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي
» الوطنية للانتخابات: ضبط شخص حاول سرقة بطاقة الاقتراع
» المقاولون العرب يجدد عقد «النحاس»
» مقتل مدني بقصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد
» ظهير باريس سان جيرمان يحطم رقم مهاجم منتخب مصر
» زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الفلبين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان