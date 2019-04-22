22 ألف يتقدون لملف المتطوعين في «كان 2019»

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امم افريقيا

جهاد عامر

كشفت جهاد عامر، رئيس لجنة المتطوعين لبطولة الأمم الأفريقية، عن أعداد المتقدمين للتطوع في تنظيم بطولة «كان 2019».

وقالت جهاد عامر في تصريحات إذاعية: " قام أكثر من 22 ألف زائر لموقع التقديم حتى الآن من 29 دولة أجنبية منها 8 أفارقة".

وأضافت: " فقط ألفين متطوع تم استيفاء الشروط، ولم نتسلم أي أوراق أو استمارات خاصة بالمتطوعين بشكل فعلي حفاظاً على شفافية الاختيار وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص".

وعن آلية طرح تذاكر المباريات قالت: " تذاكر البطولة مازالت قيد البحث من قبل المسئولين بالجنة المنظمة، وفور الاستقرار على الآلية النهائية سيتم الإعلان عنها".

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.


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