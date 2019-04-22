حقيقة مد التصويت على الدستور ليوم رابع

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انتهى الناخبون المصريون المقيمون خارج البلاد أمس من التصويت في الاستفتاء الخاص بتعديل مواد في الدستور، ويختتم المقترعون في الداخل اليوم "الاثنين" أيام الاستفتاء.

وفي حين قررت "الهيئة الوطنية للانتخابات" أمس، زيادة عدد ساعات التصويت بإلغاء ساعة الراحة المقررة للقضاة والموظفين المشرفين على الاستفتاء، قال المتحدث باسمها المستشار، محمود الشريف، إن الهيئة "لم تُصدر قرارا بمد التصويت ليوم رابع"، وأن نتائج تصويت المصريين بالخارج لن تعلن إلا من خلال الهيئة وضمن نتائج التصويت لكل الناخبين المقرر إعلانها بحد أقصى 27 أبريل المقبل..
ويحق لـ61 مليون ناخب  مصري التصويت في الاستفتاء على التعديلات.

وبشأن كثافة التصويت، قال الشريف، إن "الشعب المصري صنع المفارقات، باتخاذ قراره بالمشاركة الفعالة والحقيقية في الأيام الأولى".

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