المالية: لا تعديل في أسعار الضرائب

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أكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم "الاثنين" انها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل او زيادة أسعار الضرائب بشكل عام حيث تعمل الوزارة و الحكومة علي ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14?.

وأوضح البيان أن وزارة المالية لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وانهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

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