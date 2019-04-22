«المسابقات» تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز

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قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف عمر عماد نجيب لاعب فريق النجوم 4 مباريات لما بدر منه عقب طرده من سلوك غير رياضى في مباراة فريقه أمام بتروجت.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 40 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى من الجماهير المصاحبة لفريقه خلال لقاء الفريق أمام بيراميدز.

كما قررت لجنة تغريم نادي الإنتاج الحربة 20 ألف لما بدر من عامل غرف ملابس فريقه بنزوله الملعب وتشاجره مع أحد أفراد الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب ومنع العامل من مرافقة الفريق مجددا حتى نهاية الموسم الجارى.


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