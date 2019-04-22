الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط احيانا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، فتكون:

 القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 8 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة


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