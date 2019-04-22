ماجد حنا يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

أدلى ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين العامة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بصوته في التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة عزيز اباظة للغات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة .

و دعا حنا جموع المصريين للمشاركة بقوة في الاستحقاق الدستوري و ابداء ريهم

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.وانطلقت عمليات الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، اليوم الأحد، في ثاني أيامها، عبر الاقتراع السري المباشر، حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة.