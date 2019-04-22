"الوزراء" يعين عددًا من مشاهير الأدب بـ"المجلس الأعلى للثقافة"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين كلٍ من الكاتب يوسف القعيد، والدكتور مصطفى فريد الرزاز، والدكتورة نبال السيد منيب، كأعضاء في المجلس الأعلى للثقافة من بين المُشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، اعتبارًا من 21 أبريل 2019 حتى 15 يونيو 2020.

ووافق رئيس الوزراء على تجديد تعيين عددٍ من أعضاء المجلس الأعلى من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، لمدة عامين، وهُم: الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، والدكتور أحمد على مرسي، والدكتور أحمد مجدي حجازي، والمستشارة تهاني الجبالي، والدكتور جابر عصفور، والمخرج داود عبد السيد، والدكتور راجح داود، والدكتور سعد الدين الهلالي، والسفير سيد عبد الرؤوف الريدي، والدكتور سيد التوني، والدكتور على الدين هلال، والدكتور على محمود رضوان، والكاتب فاروق جويدة، والدكتور فتحي أبوعيانة، والدكتور فوزي فهمي، والدكتورة ليلى تكلا، والدكتور إسماعيل سراج الدين، والكاتب محمد سلماوي، والدكتور صلاح فضل، والدكتور محمود صبري الشبراوي، والدكتورة مشيرة خطاب، والدكتور مُراد وهبة، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب مكرم محمد أحمد، والدكتور ممدوح الدماطي، والكاتب نبيل عبد الفتاح.