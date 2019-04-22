النواب: المصريون أثبتوا نضجهم ووعيهم وقدرتهم الفائقة على رسم مستقبل مصر

22 أبريل 2019 - 02:29 م

أدلى النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بصوته الانتخابي فى مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات بالدقى، مؤكدا أن مصر تلعب دورا إقليميا وعالميا و أحبطت مخططات التقسيم والتفتيت فى المنطقة وحافظت على وحدتها واستقرارها وبناء مؤسساتها وتعمل مع شركائها على استكمال بناء الدول الوطنية فى المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية .

ووجه درويش بعد إدلائه بصوته الانتخابي التحية للمواطنين المصريين فى الخارج لدورهم الوطنى وهم دائما قوة مصر الناعمة فى الخارج وجزء من قوتها الشاملة وكذلك المواطنين فى داخل مصر الذين أثبتوا نضجهم ووعيهم وقدرتهم الفائقة على الفرز والاختيار ورسم مستقبل مصر.

وأضاف “رئيس خارجية البرلمان" أن المشاركة مسئولية وهو حق وأمانة وواجب على كل مواطن يهتم بمستقبل بلده وهي ثقافة ترسخ شيئا فشيئا في المجتمع المصري، مؤكدا أن أساس الديمقراطية هي المشاركة.

وأشار إلى أن ائتلاف الأغلبية كان له القدرة على تمرير النصوص كما تقدم به، ولكنه رأي ضرورة الاستماع للأحزاب المعارضة لإحداث توافق على تعديلات الدستور من خلال مناقشات الدستور والحوار المجتمعي، مضيفا أن الحوار المجتمعي كان في غاية الشفافية ولم يكن به أي خطوط حمراء وكان حوار بناء بين مختلف الأحزاب السياسية.



