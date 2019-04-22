شاهد.. إطلالة صيفية لـ"ياسمين صبري" بالأحمر

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ياسمين صبري
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محمد الخرو

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ياسمين صبري

حكايتي

أطلت الفنانة ياسمين صبري علي جمهور بنيولوك جديد، حيث ظهرت بالأحمر في جو صيفي.

ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ظهرت من خلالها بإطلالة صيفية رقيقة، حيث ارتدت تي شيرت من اللون الأحمر، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها.

وتواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي"، والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة خلال شهر رمضان المقبل، ويشاركها فى بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبوعوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة، وهبة عبدالحكيم، ومن تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة "سينرجى".

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