برلماني: لابد من خطة دولية بالأمم المتحدة للتصدي للإرهاب

22 أبريل 2019 - 01:57 م

قال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الاعتداءات الإرهابية المروعة التي وقعت بالعاصمة سريلانكا خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحي، استمرارًا للإرهاب الأعمى الذي يمثل خطرا كبيرا على الجميع.

وأكد الحصرى فى بيان له أن من يرتكب مثل هذه الأعمال تجردوا من كل معاني الإنسانية، ولا ينتمون إلى أي دين سماوى.

ولفت إلى أن الإرهاب يضرب أي دولة يريدها بالعالم كل يوم، ويُخلِّف وراءه مئات الضحايا والمصابين، بما يستدعي تكاتف دولي وبشكل خاص داخل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى للتصدي له ووضع حد لهذا الشر المنتشر، داعيا دول العالم لتبنى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتكاتف الدولى لمواجهة خطر الإرهاب.



