والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

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أدلي صلاح غالي والد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في لجنته بمدرسة نجريج للتعليم الأساسي.

وشارك والد النجم المصرى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب ساعات من العودة من المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة ومعه والدة النجم المصرى التى شاركت مع زوجها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما أدلى عبدالعزيز البمبى، خال النجم المصرى محمد صلاح، بصوته فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومعه المهندس ماهر شتية عمدة القرية، والذى أكد أن المشاركة فى الاستفتاء واجب على كل مصرى لحماية الوطن والمحافظة على استقراره.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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