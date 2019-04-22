» مفاجأة سارة من التموين للمواطنين غدًا

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التموين

شهر رمضان

علي المصيبحي


يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، مساء غد، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، على مساحة أكثر من 15 ألف متر، ليستمر حتى حلول شهر رمضان.

 ويشارك سوبر ماركت أهلاً رمضان، بأكثر من 200 فرع بمختلف أنحاء الجمهورية، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة؛ نظرًا لزيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية والموسمية قرب وخلال شهر رمضان الكريم. 

وتصل التخفيضات على السلع المعروضة بالمعرض إلى 20%، بجودة منتجات لا تقل عن الأسواق الأخرى، ويستمر أهلاً رمضان حتى حلول الشهر الكريم، بجانب استثناء مد الفترة في حالة استمرار الإقبال على الشراء ، طبقا لتصريحات سابقة صرح بها وزير التموين .

 ويتم افتتاح المعرض، تحت رعاية المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 

ويأتي معرض أهلاً رمضان، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام للغرف التجارية. 

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