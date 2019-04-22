الأربعاء.. معسكر مغلق للأهلي استعدادًا لـ"المصري"

22 أبريل 2019 - 01:09 م

يدخل فريق الأهلي، معسكرًا مغلق ظهر الأربعاء المقبل بأحد فنادق السويس؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر له مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

ويؤدي الأهلي مرانه صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل التوجه إلى السويس.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تصحيح أخطاء اللاعبين من خلال تدريبات الكرة والتركيز على ضرورة العودة من جديد إلى طريق الانتصارات.