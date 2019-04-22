» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية

22 أبريل 2019 - 12:57 م

طالب مدير شركة روتانا سالم الهندي، المطربة إليسا، بعدم الرقص على المسرح في السعودية ، وذلك أثناء أدائها حفلا هناك أمس الأحد، التزاماً بشروط الحفلات التي تمنع الرقص والتمايل في المملكة.

وعندما بدأت إليسا بأداء أغنيتها "بدي دوب" توجهت بالسؤال إلى مدير شركة "روتانا" ، طالبة منه أن يأذن لها بأن ترقص على المسرح قليلاً، لكنه رفض طلبها، وذلك التزاماً بشروط الحفلات في السعودية التي نصّت على عدم الرقص والتمايل.

وأحيت الفنانة إليسا حفلاً يوم أمس، في مدينة جدة، وتصدرت الترند في السعودية حيث احتل "هشتاغ" "اليسا في جدة" المرتبة الأولى.

وغنّت إليسا خلال الحفل مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة ردّدها الجمهور معها.

وعلى هامش حفلها في السعودية، كشفت إليسا عن تأجيل موعد إطلاق فيديو كليب أغنية "كرهني"، بعدما كان مقرراً عرضه الأربعاء الماضي، وقالت إن مخرجة العمل إنجي جمال تصرّ على إعطاء نتيجة أفضل.

كما أعلنت إليسا لمتابعيها أنها ستحيي هذا الصيف حفلات في تونس والمغرب، وأيضاً في 23 يوليو ببيروت ضمن مهرجان "أعياد بيروت".



