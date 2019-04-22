  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
ارشيف

«أبوريدة» يشارك في التعديلات الدستورية

صلاح

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

شريف

"الوطنية للانتخابات" تنفي توجيه الناخبين في "الاستفتاء"

انفجار سريلانكا

انفجار جديد يهز سريلانكا

تقرير

ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

السعودية والإمارات

أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

الحرم المكي

تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

فولوديمير زيلينسكي

ممثل كوميدي يفوز برئاسة "أوكرانيا"

الوزير الجزائري السابق، أبوجرة سلطاني

طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس

تأجيل محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال البنوك لـ27 مايو

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة عصابة مخدرات دولية

#

9 مايو.. الحكم على "العادلي" وآخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

#

اليوم.. محاكمة العادلى فى الاستيلاء على أموال الداخلية

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال البنوك

الاستيلاء على اموال البنوك

الاستفتاء على الدستور

تنظر غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليونى و214 ألف جنيه بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة، لجلسة 27 مايو المقبل لتعذر احضار المتهمين من محبسهم بسبب الاستفتاء على الدستور .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

كشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهم قيامه بالتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة سارة من التموين للمواطنين غدًا
» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟
» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة
» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟
» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية
» الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"
» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» قانون يجرم "تصوير ما تحت التنورة" للمعلمات
» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان