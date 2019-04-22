ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من الأربعاء

22 أبريل 2019 - 12:45 م

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المقرر أن تتعرض البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء 24-4-2019 لموجة حارة تستمر حتى يوم الإثنين 29-4-2019 على الأقل حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

وأضاف عبد العال، فى بيان، أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتابع أن الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها، وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل.

ونصح المواطنين المتوجهين إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحرى في الصباح الباكر الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق.

كما نصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة دون ارتداء كاب أو واق للرأس وزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية.

محافظات شمـــــــــــال الصــــــــعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 38 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية.



