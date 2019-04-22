  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
ارشيف

«أبوريدة» يشارك في التعديلات الدستورية

صلاح

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

شريف

"الوطنية للانتخابات" تنفي توجيه الناخبين في "الاستفتاء"

انفجار سريلانكا

انفجار جديد يهز سريلانكا

تقرير

ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

رمضان صبحي

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا

السعودية والإمارات

أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

الحرم المكي

تعرف على أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

فولوديمير زيلينسكي

ممثل كوميدي يفوز برئاسة "أوكرانيا"

الوزير الجزائري السابق، أبوجرة سلطاني

طرد وزير جزائري سابق من مسيرة في باريس

ارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من الأربعاء

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الأرصاد» تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا

#

«الأرصاد»: أمطار لمدة 3 أيام

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد": موجة طقس سىء تضرب البلاد الأربعاء

أحمد عبد العال

هية الارصاد الجوية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المقرر أن تتعرض البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء 24-4-2019 لموجة حارة تستمر حتى يوم الإثنين 29-4-2019 على الأقل حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

وأضاف عبد العال، فى بيان، أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتابع أن الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها، وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل.

ونصح  المواطنين المتوجهين إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحرى في الصباح الباكر الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق.

كما نصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة دون ارتداء كاب أو واق للرأس وزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية.

محافظـات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية.

محافظات شمـــــــــــال الصــــــــعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 38 إلى 39 درجة مئوية.

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة سارة من التموين للمواطنين غدًا
» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟
» "كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة
» كيف تتخلصين من المسام الواسعة في خطوات بسيطة؟
» منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية
» الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"
» تحذير هام من الأرصاد للمواطنين
» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» قانون يجرم "تصوير ما تحت التنورة" للمعلمات
» اليوم.. محاكمة المتهمين في فساد "المليار دولار''

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان