الرئيس يشارك في منتدى "الحزام والطريق"

22 أبريل 2019 - 12:32 م

تنطلق فعاليات منتدى الحزام والطريق في الفترة من 25 وحتى 27 من إبريل الجاري بحضور 40 من قادة دول العالم وممثلين عن 100 دولة، ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدي.

وتعقد على هامش المنتدى قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصينى شى جين بينج، كما يلتقى الرئيس بكل من رئيس الوزراء لى كه تشيانج ورئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصينى وانج يانج.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصيني.

يذكر أن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصينى عام 2013، لما لها من أهمية اقتصادية وإستراتيجية للدول المشاركة فيها.

وتهدف المبادرة إلى إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا، موضحا أن مصر بموقعها الإستراتيجي ووجود قناة السويس



