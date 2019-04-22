» من المسئول عن تنفيذ هجمات سريلانكا؟

22 أبريل 2019 - 12:12 م

كشفت السلطات السريلانكية عن الجهة التي قامت بالتفجيرات التي وقعت أمس الأحد في عدد من الكنائس والفنادق داخل بلادها، لافتة إلى أن شبكة دولية هي التي خططت لهذه الوقائع.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة السريلانكية راجيثا سيناراتني، اليوم الإثنين: "لا نعتقد أن هذه الهجمات نفّذتها مجموعة من الأشخاص داخل البلد فقط، وإنما هناك شبكة دولية لولاها لما تمت".

وأعلنت الحكومة فرض حظر للتجوال في العاصمة كولومبو يسري من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا، اعتبارا من مساء اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية للحكومة: إنه "سيفرض حظر تجوال في العاصمة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الرابعة صباحا اعتبارا من غد الثلاثاء، بعد سلسلة التفجيرات التي قتلت 290 شخصا وأصابت نحو 500".

وتقوم قوات الأمن بعمليات تفتيش في جميع أنحاء البلاد للبحث عن من يقف وراء التفجيرات في الكنائس والفنادق، إذ لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وأعلنت السلطات، اليوم الإثنين، أنها تحقق في تقارير عن "فشل محتمل" من جانب الاستخبارات في منع الهجمات التي ضربت البلاد الأحد.

وقال وزير التكامل الوطني السريلانكي مانو جانيشان: إن إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارته، التي تحقق في ملابسات الهجمات، ستحقق في تلك التقارير.

وكان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج أعلن، مساء الأحد، أن حكومة بلاده "تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل، لكن لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنعه".

كما ذكر وزير الاتصالات في البلاد، هارين فرناندو، عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض ضباط الاستخبارات كانوا على دراية بهذه الأحداث، وكان هناك تأخر في العمل.. لا بد من اتخاذ إجراء جاد لمعرفة أسباب هذا التجاهل".

وأسفرت سبعة تفجيرات في العاصمة كولومبو ومدن مجاورة، أمس الأحد استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين، وتزامنت هذه التفجيرات مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين.



