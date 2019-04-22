» إعادة الجنسية لـ551 بحرينيا بقرار من الملك حمد

22 أبريل 2019 - 11:39 ص

قرر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،إعادة جنسية 551 محكوماً صدرت ضدهم أحكام بإسقاط الجنسية.

وكان الملك حمد بن عيسى أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بالعمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم وفق معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر ذلك على الأمن الوطني.

وكلّف الملك حمد، الذي لا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقته، وزير الداخلية دراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.

وكانت محكمة في البحرين أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بسجن 138 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، كما أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بالإرهاب.