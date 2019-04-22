أين تنفق المساعدات السعودية والإماراتية في السودان؟

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متابعات - أمينة عبد العال

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الامارات

السعودية

السودان

 استمرار علي حرصهم علي دعم السودان، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عن قيمة المساعدات التي ستقدم إلي جمهورية السودان والتي تصل قيمتها إلي 3مليارات دولار ما يعادل 11.25 مليار ريال.

ويتم وضع 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني ولذلك لتقوية مركزه المالي  وتخفيف الضغوط علي الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية احتياجات الملحة للشعب السوداني، وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية،كخطوة رابعة للسعودية لمساعدة السودان في ثورته ضد نظام عمر البشير.


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