ميرور: «هجمات إرهابية» جديدة في الطريق لسريلانكا

وجاء في التحذير الرسمي، أن "الإرهابيين قد يهاجمون دون أي تحذير يذكر"، حيث قتل خمسة بريطانيين في الهجمات على الرغم من أن هوياتهم لم يتم تأكيدها رسميًا بعد أن أبلغت وزارة الخارجية البريطانيين في سريلانكا باتباع نصيحة سلطات الأمن المحلية أو موظفي أمن الفنادق أو شركة الرحلات الخاصة بهم.





وطلبت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية من رعاياها إعادة النظر في حاجتهم إلى السفر إلى سريرلانكا "بسبب ارتفاع مستوى المخاطر".



في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات في العاصمة السيريلانكية، كولومبو .



وقال مصدر حكومي إن الرئيس مايتريبالا سيريسينا ، الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات ، دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي.



وصرح متحدث باسم القوات الجوية بأن "الجيش السريلانكي الذي كان يمهد الطريق من مطار كولومبو في ساعة متأخرة يوم الأحد استعدادًا لعودة سيريسينا عثر على قنبلة محلية الصنع قرب بوابة المغادرة".



