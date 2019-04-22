"الصحفيين" توفر سيارات لنقل كبار السن للجان الانتخابية

22 أبريل 2019 - 10:59 ص

أعلنت جبهة شباب الصحفيين بالاشتراك والتنسيق مع حزب صوت الشعب، عن توفير سيارات في محافظة الجيزة تجوب شوارع الهرم وفيصل لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقرات اللجان الخاصة بهم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

قال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب وهيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان مشترك :إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسئولية الوطنية للجبهة والحزب تجاه الدولة المصرية بهدف تشجيع وحث المواطنين على المشاركة الفعالة والبارزة في الاستحقاق الدستوري الجديد وخاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن ، أضافا إن السيارات تنطلق بخطوط سير من نصر الثورة في الهرم وحتى مشعل ومن العشرين بفيصل حتى المريوطية والشوارع الجانبية في المنطقتين.

وأوضح البراوي وطوالة إن الإقبال الكبير الغير مسبوق والمشرف على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية زلزل شوارع وميادين محافظات مصر وفي السفارات والقنصليات في مختلف دول العالم بالخارج حيث رسم لوحة وطنية رائعة تدعو للتباهي والفخر بعظمة المصريين و تعكس وعيهم الشديد بأهمية هذه التعديلات في هذا الوقت الفارق من عمر الوطن ويؤكد إن رجال مصر مصممون على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار، أشارا رئيس الحزب والجبهة إلى إن أبناء الشعب المصري ابهروا العالم وحولوا الاستفتاء إلى عيد وطني ومظاهرة في حب مصر تدرس وتسجل في تاريخ مصر الحديث بحروف من نور بالتوازي مع رسالة أخرى شديدة اللهجة وقاسية للعملاء و الخونة ونشطاء السبوبة والمرتزقة داخل مصر وخارجها الذين فشلوا في تشوية التعديلات الدستورية حيث لقنهم المصريين درسا قاسيا في الوطنية الخالصة و المخلصة للبلاد،، وناشد الحزب والجبهة المواطنين بالنزول بكثافة حتى ينضموا إلى طابور الأبطال الذين يرسمون مستقبل وطنهم بعزة وكرامة وشموخ و بسواعد رجاله المخلصين العاشقين لتراب بلدنا الغالية ام الدنيا "مصر".



