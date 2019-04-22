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المنشآت السياحية تحث أعضاءها والعاملين على المشاركة فى الاستفتاء

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غرفة المنشآت

أمينة عبد العال

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غرفة المنشات

حثت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، أعضائها من أصحاب ومديرى المنشآت السياحية بضروة المشاركة الإستفتاء على التعديلات الدستورية  .

وجهت الغرفة، فى بيان، بمشاركة العاملين بالمنشآت السياحية وقيام أصحاب المنشآت بالسماح لهم بالإلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء لكونه واجب وطنى وقومى ، خاصة وأن اللجنة العليا للإنتخابات منحت الحق لأي مغترب أن يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المحافظة التي يتواجد بها في لجان مخصصة للمغتربين، وليس عليه العودة إلى محافظته ".

أكدت الغرفة، أهمية أداء الواجب الوطنى الذى كفله الدستور لكل مواطن تجاه بلده، عبر المشاركة الإيجابية، فى الاستفتاء دون توجيه لإرادة المواطن، وعدم التقاعس، وحرص كل شخص على ممارسة وإعمال حقه الدستوري بالنزول والمشاركة وترسيخ الديمقراطية


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