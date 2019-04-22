» أمن الجيزة يفك طلاسم مقتل سيدة على يد زوجها

22 أبريل 2019 - 10:09 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى كشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها داخل شقة ببولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنها "صفاء. ت"، 48 عاما، ربة منزل، ترتدى كامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعى بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى.

وبعمل التحريات وسؤال انجالها، أقروا حدوث مشاجرة بين المتوفاة ووالدهم "السيد. م"، 46 عاما، محامى حر، بسبب خلافات زوجية بينهما، قام خلالها الأخير بالتعدى عليها بقطعة خشبية محدثًا إصاباتها التي أودت بحياتها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.