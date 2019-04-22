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استثمارات هندية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

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الكهرباء من الطاقة الشمسية
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متابعات - أمينة عبد العال

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استثمارات

تعتزم شركة “إن تي بي سي” الهندية ضخ استثمارات بمشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر.

وكشف أناندا كومار جوبتا، المدير العام للشركة، في تصريحات صحفية، خلال اجتماع أمس الأحد مع الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحث تنفيذ مشروعات طاقة شمسية في مصر، وضخ استثمارات طويلة المدى سواء من خلال التعاون مع الحكومة المصرية أو التقدم للمناقصات التنافسية التي تطرحها هيئة الطاقة المتجددة.



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