مصانع الحديد تثبت أسعار مبيعاتها لتصريف مخزونها

22 أبريل 2019 - 09:31 ص

أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بنظام الدورة المتكاملة تثبيت أسعار مبيعاتها بهدف تصريف مخزونها، في الوقت الذي توقفت فيه 8 مصانع درفلة عن الإنتاج بسبب تطبيق رسوم الإغراق على “البليت”، ما رفع الأسعار بنحو 500 جنيه للطن.

وقال ونيس عياد، رئيس مجلس شركة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح، في تصريحات صحفية،أن أزمة مصانع درفلة الحديد تفاقمت بعد قرار الرسوم الذي دفع 8 مصانع للتوقف عن الإنتاج، ما يُهدد 25 ألف عامل بالتشرد، وأثر ذلك على أسعار الحديد، لترتفع بنحو 500 جنيه للطن، بالتزامن تكدس الخامات في الموانئ.



