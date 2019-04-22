استثمارات جديدة لـ"الفطيم" في العاصمة الإدارية

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متابعات - أمينة عبد العال

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كارفور

العاصمة الاد

الفطيم

تعتزم "ماجد الفطيم للتجزئة استثمارات"، رصد 200 مليون جنيه لإنشاء 3 أفرع جديدة لسلسلة “كارفور” بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الدخول في شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى لإقامة 5 فروع بـ”مدينتي”، بحسب ما قال هيرفيه ماجديه، مدير العمليات بشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الشركة اتفقت من قبل مع جهاز تنمية التجارة الداخلية على إقامة 4 هايبر ماركت، إضافة لمنطقة لوجستية على مساحة 25 فدانًا، وفي انتظار استلام الأراضي لبدء عمليات الإنشاء، والتي تأمل الشركة الانتهاء منها بحلول 2021.



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