فيديو.. موسى: "المصريون ردوا على أهل الشر"

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الدستور

الاستفتاء

صدى البلد

أحمد موسى


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإقبال علي الاستفتاء شهد إقبالا من قبل المصريين علي اللجان الانتخابية غير مسبوق، حيث تعيش مصر عرس ديمقراطيا في كل محافظاتها.

وأضاف "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الشباب المصري شارك بشكل كبير ، وهو ما ظهر بشكل خاص في محافظة أسيوط، التي شهدت طوابير كبرى للمواطنين الذين رغبوا في الإدلاء بأصواتهم والدفاع عن وطنهم.

ووصف أن الخروج الكثيف من المصريين كان رد علي أهل الشر وإعلامهم الفاسد، لافتا إلي أن المصريين ظهروا اليوم في مشهد مشرف للدولة المصرية.

شاهد الفيديو..
 

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