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شاهد.. طريقة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

فيديو

متابعات - أمينة عبد العال

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الضرائب

القيمة المضافة،

الاقرارات الضريبية

بدأت مصلحة الضرائب التحول الرقمي بخطوة هامة وهي تقديم الإقرارات الضريبية، وشهد الموسم الضريبي الحالي تقديم نحو 600 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، فيما بدأت فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

في هذا الفيديو يشرح محمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات بمصلحة الضرائب، كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
شاهد الفيديو..

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