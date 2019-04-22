ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلًا
الإبراشي: "الإخوان فشلوا في تشويه مشهد الاستفتاء"
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أديب: "لازم نخلي عينا وسط راسنا خلال أعياد الأقباط"
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الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 2019
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تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"
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إيمان هاني
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