أديب: "لازم نخلي عينا وسط راسنا خلال أعياد الأقباط"

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي تفجيرات الكنائس التي شهدتها دولة سيريلانكا، مؤكدا أنها ذكرته بحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية .





وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، إن سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها سيريلانكا بمثابة ضربة إرهابية مرعبة.





وأضاف "أديب"، أنه تم استهداف الأقباط قبل أعيادهم في سيريلانكا، متابعًا: "ده مؤشر لينا وفي الوطن العربي إننا نخلي عينا وسط رأسنا خلال أعياد الأقباط".





وأوضح "أديب"، أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن الجهة المسئولة عن التفجيرات ، مطالبا المسؤولين في مصر و العالم العربي باتخاذ الكثير من الحيطة قبل أعياد الأقباط.





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