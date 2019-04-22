قطاع الأعمال: الحكومة ستطرح شركات جديدة في البورصة قبل رمضان

22 أبريل 2019 - 09:14 ص

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تعتزم طرح شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” في البورصة ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، بالربع الأخير من 2019.

وأضاف أمام أعضاء الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات ستضم عدة شركات تطرح للمرة الأولى بينهم شركتان بقطاع التعدين لم يحددهما.

وأشار إلى اعتزام الحكومة طرح حصة من إحدى شركات (أبوقير للأسمدة والإسكندرية للحاويات) قبل شهر رمضان الكريم.