» الكهرباء تحذر المواطنين من هذا الأمر

22 أبريل 2019 - 09:05 ص

أشار أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى سحب العدادات حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك في موعدها، وحال طلب التقسيط أو تأخر السداد سيتم إضافة فوائد على الفواتير.

وأوضح لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن الوزارة لديها التزامات، وتضطر أحيانًا إلى الاقتراض للوفاء بتعهداتها.

في سياق متصل قررت وزارة الكهرباء إضافة فائدة جديدة بنسبة 17.5%، على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو المقبل، وفقًا لصحيفة المال.



وكشف المهندس محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الوزارة تسعى لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل، خاصة للمديونيات المتراكمة على بعض المستهلكين المنزليين وغيرهم.