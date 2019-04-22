» إعلامي مصري يحرج "ميلنر": فاكر اللي صلاح عمله معاك؟

22 أبريل 2019 - 08:29 ص

عبر إبراهيم فايق عن غضبه الشديد من لقطة منع جيمس ميلنر لنجمنا المصري محمد صلاح من تسديد ركلة الجزاء في مباراة كارديف سيتي.



وقال "فايق" في تغريدة عبر تويتر: "لقطة سيئة من ميلنر.. ده الراجل لما اخد جايزة أفضل لاعب اتنازل عنها عشان يخليك تحتفل ب500 مباراة مع ليفربول.. يطلب يلعب ضربة الجزاء اللي اتسبب فيها ترفض؟".



وأضاف: "هو أنتوا بتنظروا ليه؟ معروف إن ميلنر الأول في ضربات الجزاء.. زي ما هو معروف إن اللي بيفوز بجايزة أفضل لاعب بياخدها ومابيتنازلش عنها.. بتكلم على الروح وأبجديات الدعم النفسي من ميلنر للاعب مهم زي صلاح.. بلاش ادعاء الحكمة.. طلب الدعم مش محتاج ترتيب مع واحد زي صلاح بيدعم دايما زمايله".

